41ste Dorpsdag Alfons Schryvers

27 mei 2019

Zaterdag 1 juni is het de 41ste Dorpsdag in het centrum van Ekeren. Vanaf 10 uur stellen 145 handelaars zich voor aan de bezoekers. Die kunnen eveneens genieten van verschillende optredens. De Dorpsdag strekt zich uit van de Sint Lambertuskerk tot in de Driehoekstraat en de Kloosterstraat. Bovendien is er een muzikale straat met animatie zoals een optreden van bandjes, dansscholen en een Chinese leeuw die door de straten loopt. Speciaal voor de kinderen is er een kinderdorp. Tussen 13 en 18 uur is er een optreden van de rockgroep “Music For Plesure” met covers uit de jaren 60, 70 en 80. Op vraag van de bezoekers wordt de Dorpsdag met een uurtje verlengd tot 19 uur. Alle info via www.ekerenwinkeldorp.be