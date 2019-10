23-jarige man verliest evenwicht en valt van dak Sander Bral

12 oktober 2019

18u16 0 Ekeren Een 23-jarige jongeman is zaterdagvoormiddag gewond geraakt terwijl hij aan een dak van een garage aan het werken was aan het Laar in Ekeren. Hij verloor zijn evenwicht en viel twee meter naar beneden op een harde ondergrond. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De man verkeerde nooit in levensgevaar.

De val situeerde zich in de privésfeer en het gaat dus niet om een arbeidsongeval. Eerst werd gedacht dat de man door het dak was gevallen. “Dat bleek bij aankomst van de hulpdiensten niet het geval”, zegt Wouter Bruyns van de lokale politie. “Het slachtoffer verloor zijn evenwicht tijdens werkzaamheden aan het dak van de garage. Hij viel twee meter naar beneden en kwam slecht neer op een harde ondergrond. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeerde nooit in kritieke toestand.”