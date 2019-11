13 jaar concertfotografie Alfons Schryvers

06 november 2019

In januari 2006 werd Wannabes, het onafhankelijk collectief voor rockfotografen, boven de doopvont gehouden. Met enkele bevriende fotografen trokken ze vanuit Antwerpen en Gent naar de Belgische concertzalen en festivals. Dertien jaar later telt Wannabes 18 jonge en een enorme kast vol indrukwekkend beeldmateriaal waarvan een deel nu zal getoond worden aan het grote publiek. Voor de samenstelling van de tentoonstelling is eventfotograaf Jokko curator van dienst. In het dagelijkse leven is hij huisfotograaf voor Studio Brussel, Rock Werchter, Pukkelpop, Gladiolen, De Roma maar ook foto’s van live tv shows zoals De Mia’s en Dancing With The Stars zijn van zijn hand. In Ekeren is hij ook bekend als huisfotograaf van het festival Cirque@Taque. De tentoonstelling heeft plaats in Kasteel Hof De Bist, Veltwijcklaan 252 in Ekeren en kan gratis bezocht worden van zaterdag 9 november t.e.m. vrijdag 29 november.