12 scholen zetten deuren open in Ekeren AMK

23 januari 2020

16u36 0 Ekeren Op 10 februari zetten 12 basis- en kleuterscholen uit Ekeren hun deuren open tijdens de Open Scholendag.

Ontdek welke school bij je kind past tijdens de Open Scholendag op maandag 10 februari. 12 Ekerse basis- en kleuterscholen van alle onderwijsnetten openen hun deuren en je kan hen vrijblijvend een bezoekje brengen van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. De deelnemende scholen zijn: De Witte Merel, De Kleurenboom, Willem Tell, Sint-Lambertus, O.L.V. van Lourdesinstituut, De Bunt, Sint-Jozef, Sint-Vincent, De Waterval, Sint-Mariaburg, GO! Driehoek en GO! Veltwijck.