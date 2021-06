Eindelijk mooi weer! Check snel de 278 leukste terrasjes van Vlaanderen

Tijd voor een terrasje! Of je nu graag in het groen zit, eerder een stadsmus bent of meer iets zoekt waar ook de kinderen hun hartje kunnen ophalen: wij zochten en vonden voor elk wat wils.

Terrassen in het groen

Italiaans restaurant Danieli Il Divino in Park Den Brandt in Wilrijk.

Antwerpen is meer dan alleen ‘de stad’. Op verschillende plaatsen kan je verpozen in het groen, zoals in het park Den Brandt in Wilrijk. Dat moet één van de nieuwe horecahotspot in de Antwerpse zuidrand worden. Het park wordt omgevormd tot het grootste parkterras van de provincie, met in totaal zo’n 400 plaatsen. Grand Café Den Brandt zal er de betere drankjes serveren, iets eten kan bij de gezonde en duurzame eetzaak Murni Wilrijk of Italiaans restaurant Danieli il Divino. Daarnaast is er ook extra dranktruck met uitgebreide wijnkaart, met onder meer 20 soorten rosé, opgezet.

Terrassen in de stad

Baouzza City Garden op de Oude Markt in Leuven.

Beachclub Baouzza in het Limburgse Bilzen werd nog niet zo lang geleden opgedoekt omwille van de coronamaatregelen, maar Baouzza City Garden op de Oude Markt in Leuven is nog springlevend. In een historisch kader – de Oude Markt wordt niet voor niets de ‘langste toog van Europa’ genoemd - biedt Baouzza City Garden een aparte en vooral kleurrijke ervaring. De kleur is te danken aan de vele bloemen, de aparte sfeer aan de stellingen. De perfecte bar om te genieten van een lekker gin of een bijzondere cocktail en perfect gelegen in hartje Leuven. De ‘hot summer cocktails’ zijn alvast een aanrader, zeker op een zonnige dag.

Adres: Oude Markt 18-20, 3000 Leuven

Website: www.baouzzacitygarden.be of www.facebook.com/BaouzzaCityGarden/

Terrassen voor de kids

Op het terras van Treehouse Bar kijk je rustig uit over de zwemvijver en de speeltuin.

Een speeltuin, een zwemvijver, een minigolf, een avonturentocht én een klimparcours? Domein De Mosten in Hoogstraten is niet voor niets een waar speelparadijs voor kinderen. Van al dat ravotten krijg je natuurlijk enorme honger. Gelukkig kan je op het terras van Treehouse Bar smullen van een lekkere croque, wrap of pizza. Voor de ouders is het ook genieten dankzij de lokale biertjes, heerlijke koffies en verfrissende cocktails. Vanwege corona is de toegang tot het domein helaas beperkt. Daarom moet je vooraf online registreren en betalen, zodat je de dag van je bezoek aan De Mosten zorgeloos kan spelen en genieten op het terras.

Adres: Hoogeind 74b in Hoogstraten

Website: www.treehouse-bar.be

