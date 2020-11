Efficiënte afwerking en sterke doelman Sadin leveren RWDM volle buit op tegen Westerlo (3-1)

De wedstrijd kwam traag op gang, maar nog voor het einde van het eerste kwartier leidde Westerlo met 0-1 door een geplaatst schot van Van Eenoo van net buiten de grote rechthoek in de kruising. RWDM was niet aangeslagen en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er ook snel. Precies halfweg knalde Nangis keihard naar doel, maar doelman Özer kon de bal niet klemmen. De goed gevolgde Nzuzi maakte daar dankbaar gebruik van: 1-1. Vijf minuten voor de rust had Sadin een goede redding in huis op een schot van Dierickx, die alleen voor hem verscheen na een doorsteekpas van Brüls. Kort daarna kwam Soumah goed weg met geel na een aanslag op Nangis. Op slag van rust kreeg Vetokele de kans om vanop de stip, na onvrijwillige fout van Libert op Brüls, Westerlo weer op voorsprong te brengen, maar hij knalde bal op de paal.

De ploeg van trainer Bob Peeters begon sterk aan de tweede helft, maar kwam tegen de gang van het spel in op 2-1-achterstand. Na een snelle tegenaanval kon Rocha de bal doorkoppen naar Nzuzi, die met een gekruist schot Özer voor de tweede keer het nakijken gaf. Westerlo ging nog uitdrukkelijker postvatten op de helft van de thuisploeg, maar voor het ingaan van het laatste kwartier kon Rocha de 3-1 maken nadat doelman Özer een voorzet van Terki pal op de Molenbeekse spits had gebokst. Match gespeeld.

“Het was al een tijdje gelden dat ik nog eens op het veld stond”, verklaarde Nzuzi, die zijn eerste twee treffers voor RWDM scoorde. “Maar ik wil vooral de prestatie van de groep in de verf zetten. Zonder hen had ik niet kunnen scoren. Tegen Westerlo wel bewezen dat we mentaal verder staan dan in het begin van het seizoen. We kunnen zelfs een achterstand ombuigen in een zege. Ik hoop dat ik nog veel kan betekenen voor mijn nieuwe club, want ik voel me hier goed in mijn vel.”