Eeuwelinge Bertha woont nog alleen

Bertha groeide op in de Rollegemstraat in Ledegem en trouwde in 1941 met Everard Vandewalle. Bertha bleef thuis in de Rotputwegel en zorgde voor haar vijf kinderen Jules, Maria, Bernice, Jhonny en Ria. Er zijn daarnaast zeven kleinkinderen, negen achterkleinkinderen en zes achterachterkleinkinderen.

Bertha houdt oneindig veel van dieren. Haar hondje wijkt nooit ver van haar zijde. Eén van haar hobby’s is het verzamelen van oude poppen met porseleinen kop, in haar uitgebreide collectie netjes tentoongesteld in haar huis zitten heel originele exemplaren. “En om maar te bewijzen dat je nooit te oud bent om een hobby te beginnen of herbeginnen : Bertha is sinds enkele maanden terug aan het haken geslagen, jawel zonder bril”, zegt schepen Greta Vandeputte (CD&V/VD).

Dank aan de buren

Poppekleertjes haken in alle kleuren en formaten, ze heeft er intussen al een volle doos afgewerkt. Nog een hobby was dansen. Bertha was tot haar negentigste een trouwe aanwezige tijdens de dansnamiddagen in de Kring. In 1981 verhuisden Bertha en Everard naar de Tulpenlaan, Everard overleed in 1985. Dankzij de goede zorgen van de kinderen, Jhonny tijdens de week, Maria in het weekend, de dagelijkse zorg van de thuisverpleegster en de alerte buren Conny en Christine lukt het voor Bertha om nog zelfstandig in haar huisje te wonen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.