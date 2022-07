Eeuweling Roger Vanneste (102) overleden in WZC Ter Beke

Roger begon te werken in een emailfabriek dicht bij de deur. Daar maakten ze potten en pannen in email. Na het faillissement van dat bedrijf nam hij deel aan examens aan de staat en kon er als magazijnier in een depot op het vliegveld in Wevelgem beginnen. Later werkte hij voor het leger in Zellik. Roger werd later overgeplaatst naar Ieper en sloot zijn carrière af in Houthulst.