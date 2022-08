Eeuweling Jerome Vanlerberghe is overleden

ZONNEBEKEIn het AZ Delta in Rumbeke is gewezen landbouwer Jerome Vanlerberghe (100) uit Zonnebeke overleden. In mei vierde hij samen met zijn familie zijn honderdste verjaardag en werd gehuldigd door het gemeentebestuur. Jerome woonde toen nog alleen in de ouderlijke hoeve in de Schipstraat.