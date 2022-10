Eerste snellaadstation van de Westhoek komt op de Polderhoek, firma Fastned uit Amsterdam investeert

De gemeente Zonnebeke geeft hiervoor een stuk grond voor twintig jaar in concessie. In maart keurde de gemeenteraad hiervoor het bestek goed. Fastned is een onderneming die een snellaadnetwerk langs het Europese hoofdwegennet bouwt en exploiteert.

Het terrein is ongeveer 2.500 vierkante meter groot. De helft ervan wordt gebruikt om het snellaadstation in te planten. Naast de snellaadparking voorziet Fastned ook 70.000 euro om te investeren in een groene omgeving en waterbuffering. “Voor Zonnebeke is dat een goede zaak: de zone kreeg in 2016 immers te maken met wateroverlast”, zegt Koen Meersseman. “Fastned heeft in haar ontwerp reeds een uitbreiding van de infiltratie- en buffercapaciteit op de site meegenomen en zal dit ontwerp verfijnen in overleg met de bevoegde diensten vooraleer een omgevingsvergunning in te dienen.”