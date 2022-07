Eerste activiteiten in de nieuwe heel dure stadstuin die niemand officieel wil openen…

De stadstuin deed politiek al heel veel stof opwaaien. Ook bij de inwoners was er daarover zeer veel te doen. CD&V en N-VA komen met alle uitgaven en kosten uit op bijna …400.000 euro. Door de bestuurswissel zit CD&V nu in de meerderheid. De aanleg duurde bovendien zeer lang. De stadstuin is overduidelijk een miskleun in deze legislatuur.

Het ziet er alvast naar uit dat het niet komt tot een officiële opening want binnen de nieuwe meerderheid is dat blijkbaar geen optie. “Dat werd op het schepencollege nog niet besproken”, reageert burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Het aankopen van het gewezen café Boucherie was geen juiste beslissing.”

Volledig scherm de toegang tot de stadstuin © DBEW

“Initieel was het de bedoeling om na de afbraak daar een starterswinkel te voorzien. Voor een lokaal bestuur is dat niet echt iets prioritair. We hadden misschien beter eerst ons huiswerk gemaakt. Moesten we nu met dezelfde ervaring worden geconfronteerd, dan gingen we anders hebben gereageerd. Uit die fouten moeten we leren.”

De burgemeester slaat dus duidelijk mea culpa. Als zijn er ook de omstandigheden. “We hebben twee wandgevels moeten bekleden waardoor de kosten oplopen”, zegt Youro Casier. “We gingen er altijd van iets nieuws te bouwen.

Volledig scherm de stadstuin is vrij smal © DBEW

Volledig scherm de achterkant van de stadstuin © DBEW

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.