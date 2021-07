Eerste 12-jarigen krijgen vaccinatie toegediend: “Bang voor de prik ben ik niet”

IeperIn het vaccinatiecentrum in Ieper kreeg zaterdag Rachelle Debal uit Ieper, die vorige maand 12 jaar oud werd, haar eerste prik tegen Covid-19. Daarmee hoort het meisje bij een van de eerste jongeren onder de 15 jaar die in Ieper en bij uitbreiding wellicht in heel Vlaanderen een eerste vaccinatiedosis ingespoten kreeg. “Blij dat ik op 1 september volledig gevaccineerd naar school kan.”

Nadat begin deze maand de overheid besliste dat ook 12- tot 15-jarigen gevaccineerd kunnen worden tegen Covid-19, gingen in de eerstelijnszone Westhoek (Ieper, Poperinge, Heuvelland, Houthulst, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Vleteren en Zonnebeke) meteen een pak uitnodigingen voor die leeftijdsgroep de deur uit. Normaal worden in de centra in Ieper en Poperinge de eerste -16-jarigen vanaf woensdag verwacht.

De 12-jarige Rachelle Debal uit Ieper hoefde niet tot dan te wachten en kreeg dit weekend al haar eerste prik. Mama Celine Ide (37) kwam afgelopen vrijdag om haar prik in het Ieperse vaccinatiecentrum en besloot meteen om haar dochter op de online-reservelijst te plaatsen.

“Ik had totaal niet verwacht dat we de dag nadien al een telefoontje zouden krijgen”, zegt Celine. “Ik was net de zaal aan het klaarmaken voor het lentefeest van mijn dochter, dat morgen (zondag red.) plaatsvindt, toen de mensen van het vaccinatiecentrum ons belden. Het ging allemaal heel vlot. Om 15 uur werden we gebeld en om 15.45 uur was het voorbij.”

De jonge Rachelle is tevreden dat ze het vaccin kreeg. “Hoewel ik pas 12 ben geworden, had ik mijn mama al wel gezegd dat ik wou worden gevaccineerd”, aldus de jongedame. “Bang voor de inspuiting was ik niet, maar ik ben blij dat het voorbij is. Op 18 augustus mag ik nog eens terugkomen voor mijn tweede prik. Ik zal dus volledig gevaccineerd het nieuwe schooljaar kunnen aanvatten, wat wel heel fijn is.”

Mama Celine vindt het wel belangrijk dat haar jonge dochter een spuitje kreeg. “Het is voor ieders veiligheid dat er zoveel mogelijk mensen het vaccin krijgen, ook de jongeren”, aldus de Ieperse. “Op die manier kunnen we opnieuw uitkijken naar een normaler leven.”

"In het vaccinatiecentrum ging het allemaal heel vlot", aldus mama Celine.

“We zijn content dat deze kinderen zich op de reservelijst plaatsen en enthousiast reageren als we ze opbellen”, zegt Heleen Debaene, coördinator van de eerstelijnszone in de Westhoek. “Er zijn 2 zaken waarop we drukken. De jongeren moeten naar hier komen met hun ouder(s) of voogd. Indien dat niet kan, vragen we om hun zoon of dochter een brief mee te geven met toestemming voor vaccinatie.”

De jongeren krijgen allen het Pfizer-vaccin, momenteel het enige dat is goedgekeurd voor minderjarigen. Kinderen die niet kunnen ingaan op de eerste uitnodiging, omwille van bijvoorbeeld vakantieplannen, krijgen eind augustus of in september een nieuwe kans.

Ondertussen blijft het Ieperse vaccinatiecentrum op volle toeren draaien. “Er kwamen vrijwilligers bij, wat wel prettig is”, aldus de coördinator. “De vakantie is uiteraard de moeilijkste periode om alles ingevuld te krijgen, maar het lukt wel. We prikken op basis van de vaccins die we in voorraad hebben en we kunnen iedereen voorzien. We zien mensen die eerder een vaccin weigerden, nu toch tot hier komen. In onze eerstelijnszone is er een hoge vaccinatiegraad, wat ons zeer tevreden stemt.”

In eerstelijnszone Westhoek kregen ondertussen 93 procent van alle 18-plussers hun eerste prik. 72 procent van die 18-plussers zijn al volledig gevaccineerd.

De 12- tot 15-jarigen moeten worden vergezeld van ouder of voogd of moeten een schriftelijke toestemming hebben.

Het is gebeurd: nog een kwartiertje wachten en dan naar huis.