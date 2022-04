Een zwaar ongeval van een beloftevolle wielrenster, een flesje wijn van 5.000 euro en de vrouw die Junior Planckaert aan een lief helpt: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. Wielrenster Y. (28) uit De Klinge, die zaterdag aangereden werd door een vrachtwagen aan de Reinakkerweg in Sint-Gillis-Waas, verkeert niet langer in levensgevaar. Ze wordt ook zondag nog geopereerd in het ziekenhuis, maar vitale organen werden niet geraakt. Artsen moesten wel een voet amputeren. Haar wielerteam reageert intussen verslagen.

Volledig scherm Anthony (34) verongelukte vrijdag en laat zijn vriendin en vijf kindjes achter. © RV

2. “Hij zou een ritje maken met de motor, en daarna nog helpen met dweilen zodra de kindjes in bed lagen.” Het gezin van Anthony Salamone (34) uit Maasmechelen blijft gebroken achter nadat de vader van vijf vrijdagavond verongelukte. Zijn kinderen waren zijn grootste schatten, zijn motorfiets een uitlaatklep na enkele intense jaren. “We beseften dat, maar echt gerust zijn we er nooit in geweest. Ook al is hij altijd een verantwoordelijke bestuurder geweest.”

Volledig scherm Sarah Van Pelt helpt Junior Planckaert in zijn zoektocht naar liefde en zichzelf. © VRT Tom Geuens

3. Van ‘De Mol’ tot ‘Kamp Waes’: Sarah Van Pelt (41), psychologe, seksuologe en therapeute, is de poortwachter van uw televisieavond. Zeven jaar al screent en begeleidt ze beeldbuiskandidaten voor de meest diverse programma’s. In ‘Junior op zoek naar de liefde’ neemt ze deze keer resoluut plaats vóór de camera. De Planckaert-telg zoekt met haar naar Cupido, maar vooral naar zichzelf. “Het kon gerust zijn dat de dames zélf afknapten op het West-Vlaams van Junior.”

Volledig scherm Raf (omkijkend) en Lucio met zonnebril tijdens hun proces. © PN

4. “Ik zat al tien jaar. De cel hoeft niet meer voor mij.” Woorden van Lucio Aquino (58) uit 2014 die twee jaar geleden weinig profetisch bleken toen hij opgepakt werd in een groot drugsdossier. En zo rolde een inmiddels beruchte familienaam opnieuw van de persen. Terwijl het net over en out leek voor de Calabrese clan, die lange tijd een Maaslandse versie van de Sopranos leek te schrijven. Maar laat de naam Aquino vandaag in Oost-Limburg vallen, en de mensen zullen nog altijd knikken. Vaak zelfs met een brede glimlach.

Volledig scherm Jonathan 'John' Lapere © pkm/rv

5. Motorrijder Jonathan ‘John’ Lapere (29) uit Stekene is zaterdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de E17 in Kruibeke. “John was een familieman en stond altijd voor iedereen klaar”, reageren zijn vrienden aangeslagen.

Volledig scherm Pieter-Jan maakt zijn befaamde plantaardige Dame Blanche. © Didier Verbaere

6. Een dame blanche op basis van rijst, een fonduekroket met sojabonen en foie gras van rooie biet: niet meteen wat u van een gastronomische keuken verwacht? Tijd om dat even bij te stellen, want met ‘Amaranth’ heeft ons land een eerste volledig plantaardig, maar dus ook gastronomisch restaurant. Koken, dat doet chef-kok Pieter-Jan Lint (35) met verse groenten en kruiden uit de tuin. “Niemand die het verschil proeft, en dat wil ik ook. Je keuken mag nooit te ver af staan van de smaak die mensen gewoon zijn.”

Volledig scherm Philippe stelt enkele van zijn wijnen voor. © Henk Deleu

7. Een flesje wijn van 5.000 euro? Daar moet je niet eens voor in de grootstad zijn. In zijn Wijnhandel De Brabandere in Wielsbeke verkoopt Philippe Lambrecht, Belgisch Wijnpersoonlijkheid van het Jaar, de meest exclusieve wijnen. “Maar je bent hier met élk budget welkom”, verzekert hij. “Zolang je mijn liefde voor wijn maar deelt.”