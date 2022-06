Een wolf in Oost-Vlaanderen, meningen over het Omer-bier en een kermisfamilie: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

In de buurtWij selecteerden de verhalen die u niet mocht missen op HLN In de buurt dit weekend.

1. Vrienden zijn een crowdfunding gestart voor de beloftevolle wielrenster Yoica De Kock (28) uit De Klinge. Vlak voor haar allereerste wedstrijd kwam ze tijdens een trainingsrit onder de wielen van een vrachtwagen terecht en verloor ze een voet. Opgeven staat echter niet in haar woordenboek. Met een sportprothese wil ze dit jaar al terug op de fiets zitten.

De foorfamilie Bodet. Sinksenfoor.

2. Als je een van de komende weken naar de Sinksenfoor gaat, is de kans héél groot dat je een Bodet tegenkomt. De familie Bodet staat met 22 kramen op de kermis, en trekt zo het hele land rond. De eerste Bodet had in 1864 een loterijkraam, en nu, negen generaties later, is opvolging nog steeds verzekerd. “Het is de nostalgie, de geur, de lichtjes, de ambiance, de folklore, de familie: dat maakt het kermisleven zo mooi.”

Herenhuis Beersmans, het enige niet-commerciële pand in de Turnhoutse Gasthuisstraat staat te koop

3. Duizenden shoppers wandelen er wekelijks langs. Herenhuis Beersmans in de Gasthuisstraat. Maar niemand heeft een idee welke pracht en praal zich achter de gevel bevindt. Nu staat het laatste niet-commerciële pand in de Turnhoutse winkelstraat te koop. Wij nemen je me mee voor een kijkje achter de gevel, met een eerste verdieping die je zo van de Efteling doet dromen. “Wellicht was het ooit de bedoeling er een Mariagrot na te bootsen.”

kinderboerderij in Desteldonk zou kunnen onteigend worden

4. De Stad Gent heeft 54.000 euro subsidie veil voor wie in deelgemeente Desteldonk een eigen jeugdaanbod uitwerkt. Broodnodig, aldus de stad. Al reageert buurtbewoonster Lien Bogaert (34) verbaasd op de oproep. “Al vier jaar probeer ik hier een kinderboerderij uit de grond te stampen, maar ik word langs alle kanten tegengewerkt.”

Omer was sponsor van Undercover, gecreëerd door showrunner Nico Moolenaar

5. Familiebrouwerij Omer Vander Ghinste viert op 10 september het 130-jarig bestaan, met een feest voor fans en zij die Omer heten, in de brouwerij in Bellegem. De opbrengst van de inschrijvingen gaat naar Unicef en Make-A-Wish. Hét moment, zo leek ons, om vier bekende fans aan het woord te laten over hét paradepaardje: Omer Traditional Blond. Waarom wordt het gevaarlijk na de derde? En ja, ook vrouwen zijn fan van het West-Vlaamse blondje. Schol!

Wolf in Vlaanderen.

6. Na meer dan 150 jaar afwezigheid in Oost-Vlaanderen werd dit jaar onomstotelijk bewijs vastgesteld van de passage van een wolf in de Lokerse natuur. Of was de illustere Waaslandwolf zijn soortgenoot rond de millenniumwisseling voor? Het antwoord op die vraag zullen we nooit kennen, maar het mythische dier gaat nog altijd over de tongen. Ontsnapt als welp uit domein Puyenbroeck in Wachtebeke of losgelaten door een dierenverzamelaar: de wildste verhalen doen de ronde. Wij doken in de geschiedenis van de mysterieuze Wase sag.

