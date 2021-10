Eén jaar na de moord op juf Mieke. De grote middelen ingezet, maar geen doorbraak: “Dat kleeft aan je als speurder”

Pelt Noorder­hart Mariazie­ken­huis telt 9 patiënten met corona, maar niemand op afdeling intensieve zorg

12:11 De coronacijfers zitten in het hele land in de lift. Ook in het Noorderhart Mariaziekenhuis stijgt het aantal gestaag. Momenteel zijn er negen patiënten met corona in het Noorderhart Mariaziekenhuis, waarvan geen enkele op de afdeling intensieve zorg. Er zijn vijf patiënten met een vermoeden van corona. De Eerstelijnszone Noord-Limburg vroeg vorige week al om maatregelen te nemen wegens de naderende vierde golf.