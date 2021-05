Een frisse pint of cocktail pal in de stad? Vlei je neer op een van deze 92 terrasjes

Ein-de-lijk: na zeven maanden kunnen we opnieuw genieten van een frisse pint, lekkere cocktail of hapjes op een terrasje! Het is nog even wachten tot wanneer de horecazaken ook opnieuw hun binnenruimtes mogen openen, maar in afwachting gaan wij alvast drie weken lang op zoek naar de mooiste terrassen van Vlaanderen. Deze week: de leukste adresjes in uw stad. Meer terrastips vind je in ons dossier.