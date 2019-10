Sibomat bisbeurs Gesponsorde inhoud Een eigen woning zonder dat het je te veel geld en tijd kost? Ontdek er alles over op bouwsalon bis Advertorial van Sibomat

04 oktober 2019

08u00 0 Koester je bouwplannen en trek je naar bouwsalon bis in Flanders Expo Gent om inspiratie op te doen? Mis de stand van Sibomat niet. Als bouwfirma met veertig jaar ervaring zetten ze jouw dromen om in werkelijkheid. Binnen het afgesproken budget en de vooropgestelde timing, én volledig op maat van jouw wensen!

Heb je je ideale woning voor ogen? Dan komt het er nog op aan om een betrouwbare partner te zoeken die dit voor jou kan realiseren. Ga daarom op bouw- en inspiratiesalon bis zeker langs bij Sibomat in hal 1, stand 1469. Want als je kiest voor Sibomat, ben je zeker van kwaliteit. Als specialist in houtskeletbouw garandeert Sibomat jou architecturale vrijheid, een energiezuinige en duurzame thuis én een supersnel bouwproces. Na enkele maanden kan je al intrekken in je kant-en-klare woning!

Geen loze beloftes

Modern, strak, pastoriestijl … Welke stijl je ook verkiest, Sibomat zet jouw wensen om in realiteit. Met een eigen studiebureau en productie houdt de bouwfirma de realisatie van jouw woning volledig in eigen handen. Jij hoeft nergens wakker van te liggen: er wordt rekening gehouden met het afgesproken budget, de vooropgestelde timing en met jouw specifieke wensen. Bij Sibomat ben je er dankzij de 100% voltooiingswaarborg zeker van dat je woning er ook effectief komt. Geen loze beloftes dus, maar échte garanties.

Zo bouwen, da’s een droom

Bouw je met Sibomat, dan bouw je met een partner die je alle zorgen uit handen neemt. Je mag rekenen op persoonlijke begeleiding en dat bij elke stap van het bouwproces. Ook als je koopt bij Sibomat hoef je nergens van wakker te liggen. Je kiest met andere woorden voor absolute zekerheid. Vandaar ook het leuke gadget dat je als bezoeker op de bisbeurs krijgt: een kaartspel met de quote ‘Sibomat, da’s al spelend bouwen’. En dat mag je letterlijk nemen: zelf hoef je immers nergens aan te denken.

Niet bouwen, maar liever kopen?

Ben je eerder op zoek naar een kant-en-klaarproject om te kopen? Ook dan is de stand van Sibomat een aanrader. Je vindt er een hele wand met projecten in zowel Oost- als West-Vlaanderen. Van Wondelgem, Lede en Zulte, tot Rumbeke en Serskamp. Stuk voor stuk zijn het projecten die uitblinken in architectuur én energiezuinigheid.

Vragen?

Geraak je niet op de bisbeurs of heb je nog vragen, neem gerust contact op met Sibomat of laat je inspireren door een van deze getuigenissen.



Bouw- en inspiratiesalon bis, 5 tot 13 oktober in Flanders Expo Gent.

bisbeurs.be



Dit artikel wordt u aangeboden door een adverteerder en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de redactie.