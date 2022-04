Een 26-jarige drugsbaron, het erotische vakantiehuis in Nieuwpoort en de gabbers uit Scherpenheuvel’: dit mocht u niet missen op ‘In de buurt’ dit weekend

1. De 26-jarige Zakaria El K., de leider van een bende die cocaïne invoerde via de Antwerpse haven, riskeert 12 jaar cel. De drugsbaron, met de bijnaam ‘Piwi’, zou zo voor minstens 28 miljoen euro verdiend hebben. Het fortuin bezorgde zijn lief vooral keuzestress: “Welke van haar zes Louis Vuitton-handtassen moest zij nu meenemen op vakantie?”

2. “We begrijpen dat vrachtwagenchauffeurs soms creatief moeten zijn bij een sanitaire pauze maar gooi de met urine gevulde flessen dan wel niet in de berm.” Deze boodschap wil Natuurpunt met enkele opvallende banners in het havengebied meegeven aan de vele truckers die er passeren. “Want vrijwilligers moeten deze viezigheid nadien opruimen en schapen bijten de flessen stuk bij het grazen”, zegt Johan Baetens.

Volledig scherm Een man geeft de everzwijnen te eten alsof het eendjes in het park zijn. © RV

3. Op opmerkelijke beelden is te zien hoe een groep van vier everzwijnen afgelopen vrijdag mogelijks in Genk werden gevoederd. Het Agentschap Natuur en Bos twijfelt echter aan de authenticiteit van de beelden en voert volgende week een onderzoek. “Dat mensen wilde everzwijnen kunnen voeren, hebben wij nog niet eerder gezien”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder Agentschap Natuur en Bos.

Volledig scherm De gabbers uit Scherpenheuvel in actie met James in het oranje. Bijna onherkenbaar als je hem nu ziet. © VRT, PGA

4. “Wij gabbers hebben ook een speciaal woordgebruik en dat is bijvoorbeeld gabberinneke of raveteef. Da’s een vrouwelijke gabber. En dan heb je ook nog een zwabber.” Dankzij James en Mike was heel Vlaanderen in een mum van tijd volledig mee met de woordenschat én de danspassen - kunnen we het zo noemen? - van een gabber. Hun optreden in ‘Man Bijt Hond’ is ondertussen 15 jaar oud, maar het programma blijft hen achtervolgen. Zouden de heren nog steeds gabber zijn én hebben ze ondertussen een raveteef gevonden?

Volledig scherm Robin Van Camp krijgt nog altijd de ene boete na de andere met de auto. © Jurgen Geyselings

5. Pure nostalgie is het. De aflevering van Afrit 9 op het toenmalige TV1 waarin friturist Robin Van Camp zijn ‘rijbewijshistorie’ uit de doeken doet. In geuren en kleuren vertelde de Herenthoutenaar 25 jaar geleden voor de camera hoe het kwam dat hij maar liefst 34 keer een theoretisch rijexamen moest afleggen. “Zijde gij dieje loempe van op tv?”, vroegen mensen me in de winkel.

Volledig scherm Bart Lens gaat ver in de thematisering van zijn huisjes in Nieuwpoort © Benny Proot

6. Historische panden, hoe klein ook, vormt de Limburgse architect Bart Lens (63) om tot fantastische stulpjes waar je de vakantie kan doorbrengen. Huizeke RettekeTET in Nieuwpoort is zijn eigen woonst. Aan de muren, op tafel en in de keukenkast, alles verwijst naar een vrouwenborst. Zelfs het behangpapier huppelt er vrolijk van mee en dat mag je letterlijk nemen. Die lijn trekt hij door in zijn andere projecten. De fantasie van Bart kent geen grenzen. Maak kennis met zijn verschillende themahuisjes waar de vis, het water en zelfs de piemel voor de nodige inspiratie zorgen.

Volledig scherm Bij Patisserie Lints in Antwerpen krijg je op paaszondag een stevig ontbijt voorgeschoteld met alles erop en eraan. © Patisserie Lints

7. Het is weer bijna Pasen en daar hoort natuurlijk een uitgebreide paasbrunch bij. Versgebakken broodjes in de natuur, zoete koffiekoeken in een hippe ontbijtzaak of een heel ontbijt aan huis geleverd: het kan allemaal. Wij bundelden de beste adresjes uit heel Vlaanderen.