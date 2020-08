Zwembad en Sportpark Eeklo weer open op 1 september Joeri Seymortier

18 augustus 2020

16u09 0 Eeklo Eeklo verandert de maatregelen in de coronacrisis. Vanaf 1 september gaat het Eeklose zwembad en het Sportpark terug open.

Goed nieuws voor de sporters in Eeklo. “Zwemmen en sporten wordt vanaf 1 september opnieuw mogelijk, zowel voor clubs als voor scholen en voor de individuele sportbeoefenaar”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Registratie en reservatie zijn wel noodzakelijk. Trainingen en wedstrijden kunnen terug doorgaan, in een eerste fase in september wel nog zonder publiek. De kantines van de sportclubs mogen open, volgens het protocol van de horeca. Kleedkamers en douches blijven wel nog gesloten. Een uitzondering wordt gemaakt voor competitie- en bekerwedstrijden.”

Vanaf woensdag 26 augustus zullen de openingsuren en de reservatielink online komen op www.eeklo.be/sport.