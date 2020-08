Zwembad Eeklo op 1 september wel open, maar stadsgebouwen blijven op afspraak Joeri Seymortier

20 augustus 2020

14u30 2 Eeklo Wie in september naar één van de stadsgebouwen in Eeklo wil, zal dat nog altijd moeten doen op afspraak.

Deze week geraakte bekend dat het zwembad en het Sportpark van Eeklo op 1 september weer open gaan. De andere stadsgebouwen blijven dicht voor wie geen afspraak heeft. “Alle gebouwen van stad Eeklo blijven op afspraak toegankelijk, en dat gedurende zeker de hele maand september”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Alle dienstverlening gebeurt enkel na afspraak, telefonisch of per mail. Wie na het maken van een afspraak in één van de gebouwen van de stad binnenkomt, draagt verplicht een mondmasker. Iedereen wordt ook geregistreerd in een aanwezigheidsregister, voor eventuele latere contactopsporing.”

Het algemeen nummer van het Stadskantoor Eeklo is 09/218.28.00. Mailen kan naar balie@eeklo.be.