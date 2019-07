Zware brand in recent gerenoveerd huis aan Zandvleuge: pand onbewoonbaar verklaard Sam Ooghe

07 juli 2019

17u11 9 Eeklo Er heeft zondagmiddag een zware brand gewoed in een woning in de Zandvleuge in Eeklo. Het huis, dat nog niet bewoond was, is onbewoonbaar verklaard.

De brand ontstond iets na het middaguur. Niemand was toen aanwezig in de woning. “De eigenaars wonen op een andere plek in Eeklo, en waren beetje bij beetje aan het verhuizen", vertelt Kapitein Patrick Goossens van de brandweer. “Het huis was recent gerenoveerd.” De brand ontstond spontaan, door een defect aan een batterij die aan het opladen was. Dat gebeurde op de bovenverdieping, op de slaapkamer van de zoon van de eigenaars.

Onbewoonbaar

Aangezien er op dat moment niemand aanwezig was, duurde het lang voordat de vlammen opgemerkt werden. Bij aankomst van de brandweer sloeg het vuur al uit de ramen. “We konden water rechtstreeks door de gaten spuiten die de brand gemaakt had, waardoor de temperatuur vrij snel gezakt is, en de vlammen onder controle waren. De brand heeft zich door onze tussenkomt beperkt tot de slaapkamer en de badkamer op de bovenverdieping", aldus Kapitein Goossens. “Er is veel schade: naast de bovenverdieping, is er waterschade over heel de woning, en de dakconstructie zal wellicht ook moeten vervangen worden. De woning is momenteel onbewoonbaar.”