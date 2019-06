Zussen bedenken logo en naam nieuwe Eeklo Gin: Heethoofd Joeri Seymortier

16 juni 2019

10u36 0 Eeklo Eeklo heeft sinds dit weekend een eigen gin, en die heet de Heethoofd Eeklo Gin. Een naam die bedacht werd door de zusjes Pauline en Barbara Van Daele.

Het oud jeneverhuis op het Van Hoorebekeplein in Eeklo is vanaf nu een ginstokerij. De broers Jan en Geert Heyneman van Heynsquared zijn er gestart met het ambachtelijk stoken van gin. Er werd ook een Eeklo Gin gemaakt, met veertien kruiden die in de buurt van Het Leen en de Huysmanhoeve gevonden werden. En die Eeklo Gin krijgt de naam Heethoofd.

“Ik ben zelf van Eeklo, en dacht meteen aan de Herbakkerslegende”, zegt Pauline Van Daele. “Die legende zegt dat mensen die vroeger niet blij waren met hun hoofd, dat konden laten afhakken en laten herbakken. Maar als dat hoofd te lang in de oven had gezeten, dan kreeg je een heethoofd. Als je te veel gin drinkt, kan je misschien ook wel eens een heethoofd krijgen. Daarom leek mij dat een leuke combinatie. Zus Barbara heeft het logo op de fles ontworpen. In het ontwerp zit de vorm van een eikenblad, om zo toch ook de link met Eeklo te leggen. Of wij zelf gindrinkers zijn? Deze zomer gaan wij de Heethoofd zeker proeven op een zomers terrasje.”

Onder andere Japanse Duizendknoop, Robertskruid en Kleine Varkenskers worden gebruikt in de nieuwe Eeklo Gin. Het stadsbestuur is trots, en wil de Heethoofd in de toekomst mee promoten en onder andere als relatiegeschenk aanbieden. Binnenkort zal de Heethoofd te koop zijn in verschillende drankenzaken, waaronder Flandria Drinks in Eeklo. De richtprijs is 39 euro.