Zus lanceert opsporingsbericht: wie heeft 25-jarige Michiel uit Eeklo gezien? Jeffrey Dujardin

10 juni 2019

17u13 0 Eeklo De zus van de 25-jarige Michiel De Wispelaere uit Eeklo zetten vandaag een opsporingsbericht op Facebook. Haar broer, Michiel, is sinds zondag om 14.30 uur spoorloos verdwenen.

Hij is vertrokken op de fiets, met enkel zijn portefeuille bij zich. “Michiel rijdt met een blauw/grijze herenfiets van het merk Gazelle”, vertelt ze. “Hij is 1,92 meter, heeft bruin kort haar en bruine ogen, met getrimde donkere baard en slank gebouwd. Hij draagt een opvallende rode sweater met kap, een korte donkere short, donker blauwe sneakers.

Wie meer informatie heeft of hem gezien heeft, mag altijd de politie verwittigen via 101 of 09/376.46.46. De politie is reeds op de hoogte, “We kunnen geen mastbepaling doen omdat hij zijn gsm niet mee heeft”, klinkt het bij de politiezone Meetjesland Centrum. “Het parket en Cel Vermiste Personen is ingelicht, we proberen momenteel zoveel mogelijk informatie te vergaren.”