Zuidmoerstraat tijdelijk afgesloten Anthony Statius

15 januari 2020

17u47 0 Eeklo De Zuidmoerstraat in Eeklo wordt op donderdag 16 en vrijdag 17 januari afgesloten ter hoogte van huisnummer 126.

Door wegenwerken wordt de Zuidmoerstraat tussen de Patersstraat en de Kaaistraat tijdelijk afgesloten. Er is een omleiding voorzien via Burggravenstraat, Raashekke, Ganzepoel, Leikensweg en Dullaert. Het gedeelte van de Zuidmoerstraat tussen de Collegestraat en Zuidmoerstraat 126 blijft bereikbaar voor plaatselijk verkeer.

Er wordt gevraagd om het gedeelte van de Zuidmoerstraat tussen Collegestraat en Kaaistraat met de wagen zo veel mogelijk te vermijden. Het is aan te raden om te voet te gaan of de fiets te gebruiken als u in dit gedeelte van de Zuidmoerstraat moet zijn.