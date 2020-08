Zuidmoerstraat moet drie weken dicht Joeri Seymortier

08 augustus 2020

09u57 0 Eeklo Op maandag 10 augustus starten werken in de Zuidmoerstraat in Eeklo. De werken moeten klaar zijn tegen de start van het schooljaar.

De Zuidmoerstraat in Eeklo wordt van 10 tot en met 28 augustus afgesloten, in het deel tussen de Burggravenstraat en Patersstraat. “Er zijn werkzaamheden ter hoogte van Zuidmoerstraat 146”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Daardoor zal de Zuidmoerstraat afgesloten worden tussen Burggravenstraat en Patersstraat afgesloten worden. Het gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Zandstraat, Leikensweg en Dullaert. Fietsers en voetgangers kunnen de werkzone in beide richtingen passeren.”

Tijdens de wekelijkse markt op donderdag is er wel doorgang voor gemotoriseerd verkeer mogelijk tot 14 uur.