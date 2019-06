Zuid-Afrikanen komen in Meetjesland alles leren over afvalbeleid Joeri Seymortier

12 juni 2019

14u16 2 Eeklo Een delegatie uit Zuid-Afrika is in de verbrandingsoven van IVM in Eeklo komen leren hoe wij hier in Vlaanderen omgaan met afval.

Vertegenwoordigers van het Nationaal Bureau voor afvalmanagement voor Zuid-Afrika, en mensen van het lokaal afvalbeleid in Kwazulu Natal kwamen op bezoek. “De delegatie was geïnteresseerd in hoe we in Vlaanderen afval inzamelen en verwerken in meer landelijke regio’s”, zegt Jean Marie Staelens van IVM. “Ze wilden ook eens zien hoe wij dit organiseren vanuit een intergemeentelijke samenwerking, want dat is niet gangbaar in Zuid-Afrika. Ons werd duidelijk dat afvalbeheer eigenlijk geen grenzen kent. De uitdagingen waarvoor de lokale besturen in Zuid-Afrika staan, zijn niet anders dan deze waarmee wij in onze regio geconfronteerd worden.”