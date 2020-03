Zorgmeldpunt verwerkte afgelopen weekend meer dan 1.000 meldingen: “We kunnen momenteel alle handen gebruiken” Nog geen Meetjeslandse coronagevallen bekend, resultaten worden maandag verwacht Kristof Vereecke

15 maart 2020

17u54 98 Eeklo De angst voor het coronavirus heeft het Meetjesland duidelijk in de greep. Zaterdag noteerde de Huisartsenwachtpost Meetjesland maar liefst 522 contacten, waarvan 180 telefonisch. Vandaag kwamen er daar nog minstens 500 bij. “Het was een zwaar weekend”, zegt Marc Van Hulle, woordvoerder bij AZ Alma. “Maar dankzij extra personeel en door een intense, maar heel vlotte samenwerking met de dienst Spoedgevallen bleef de toevloed van ongeruste Meetjeslanders beheersbaar.” Er zijn nog geen coronagevallen bekend. Maandag worden de eerste resultaten verwacht.

Ook vandaag was het bijzonder druk aan de triagetent, die ter hoogte van de dienst Spoedgevallen van AZ Alma staat opgesteld. “Het ziet ernaar uit dat de piek van zaterdag, met 522 contacten, zal overschreden worden”, klinkt het. Ter vergelijking: de Huisartsenwachtpost Meetjesland krijgt op een ‘normaal’ weekend, tussen vrijdagavond en maandagochtend, in totaal zo’n 400 contacten te verwerken, nu werd dit aantal op één zaterdag overschreden.

De extra toevloed aan patiënten werd op de Huisartsenwachtpost opgevangen door extra personeel. “Drie huisartsen bellen patiënten op, twee huisartsen zien ‘normale’ patiënten in de wachtpost, twee huisartsen werken in het zorgmeldpunt, één huisarts trieert aan de poort in de triagetent, twee huisartsen zijn op de baan en nog eens twee zijn standby om bij te springen. Het zorgmeldpunt bleef ook langer open dan voorzien en dat zal vandaag allicht ook zo zijn”, weet Marc Van Hulle.

Cohorte-afdeling uitgebreid

Ook in AZ Alma neemt de drukte op de dienst Spoedgevallen en op de speciaal geopende cohorte-afdeling stelselmatig toe. “Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de capaciteit van de cohorte-afdeling uit te breiden van 14 naar 28 plaatsen, hier komen de patiënten bij wie hospitalisatie nodig is en die getest zijn op het nieuwe coronavirus, maar waarvan de uitslag nog niet bekend is. Die resultaten we verwachten we morgen.”

Met deze uitbreiding wil AZ Alma anticiperen op een mogelijke extra toevloed van patiënten, zodat zij in de best mogelijke omstandigheden de nodige zorg kunnen krijgen. “Door de goede samenwerking tussen de Huisartsenwachtpost en AZ Alma is de situatie ondanks de drukte beheersbaar en onder controle. Er wordt aan de patiënten die zich komen aanmelden wel gevraagd om eerst contact op te nemen met de eigen huisarts of 1733, daarna een telefonische bevraging door een huisarts af te wachten en op basis van dat gesprek al of niet naar het triagepunt in AZ Alma te komen. Kom dus niet zonder dit voorafgaand traject naar het triagepunt”, waarschuwt AZ Alma.

Geen reden tot paniek

Patiënten wordt ook aangeraden zoveel mogelijk alleen te komen en het hoofd koel te houden. “Paniek is dus nergens voor nodig. Onheilsberichten op sociale media die gebaseerd zijn op geruchten kunnen we op dit moment missen als kiespijn”, klinkt het nog.

Blijf op de hoogte van de actuele en bijna dagelijks wisselende maatregelen: kijk op www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.