Zorgmeldpunt AZ Alma is voortaan 22 uur per dag open Joeri Seymortier

22 maart 2020

12u21 0 Eeklo AZ Alma en de Huisartsenwachtpost Meetjesland in Eeklo breiden de openingsuren van de zorgmeldpunten uit, en zijn nu open van 10 uur in de voormiddag tot 8 uur ’s ochtends.

De zorgmeldpunten aan de Huisartsenwachtpost Meetjesland en AZ Alma in Eeklo zijn voortaan bijna doorlopend open: je kan er met een vermoeden van mogelijke besmetting door het nieuwe coronavirus terecht van 10 uur in de voormiddag tot 8 uur ’s morgens. Dat kan wel alleen wanneer je eerst je eigen huisarts gebeld hebt, of de huisarts van wacht gehoord hebt via 1733.

“Alvorens je naar het zorgmeldpunt kan gaan, zal je in de triagetent ingeschreven en kort gezien worden door een huisarts voor een eerste selectie”, legt woordvoerder Marc Van Hulle uit. “Die zal beslissen naar waar u wordt doorgestuurd: ofwel naar het zorgmeldpunt, ofwel naar de dienst spoedgevallen ofwel naar huis voor thuisisolatie. Ook patiënten met ‘andere dan corona’-klachten volgen dezelfde weg.”

Info: www.azalma.be of www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be.