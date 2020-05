Zonneheem Eeklo start vanaf dinsdag 2 juni geleidelijk weer op: “Ook even komen ‘buurten’ op afspraak wordt mogelijk” Joeri Seymortier

27 mei 2020

13u59 1 Eeklo Het Lokaal Dienstencentrum Zonneheem, voor de senioren in Eeklo, start vanaf dinsdag 2 juni geleidelijk een deel van haar werking weer op.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn, is het lokaal dienstencentrum in Eeklo gesloten. Vanaf dinsdag komt daar verandering in. Het restaurant en cafetaria blijven zoals alle horeca nog dicht. “We starten opnieuw op met de kapster, pedicure, wasserette en het ‘vervoer op maat’”, zegt schepen Danny Smessaert (SMS). “Alles verloopt op afspraak. De dienstverlening kan enkel uitgevoerd worden mits het respecteren van de nodige voorzorgsmaatregelen: afstand bewaren en handen wassen. Het gebruik van mond- en neusbescherming wordt niet verplicht, maar aangeraden. De gouden regel is ook hier: wie ziek is, blijft zeker thuis. Zo kunnen we samen veilig heropstarten.”

Nieuw in het aanbod is ook ‘Buurten in Zonneheem’. “Een vrijwilliger maakt, op afspraak, een uurtje tijd voor jou om zo de dagelijkse routine even te doorbreken. De coronatijd is voor niemand makkelijk en begint te wegen, dit wordt ook duidelijk uit de telefoongesprekken met de tachtigplussers en de Goeiemorgentelefoon. ‘Buurten in Zonneheem’ probeert hieraan tegemoet te komen”, zegt Danny Smessaert nog.

Afspraken maken kan via het nummer 09/377.02.46 of via zonneheem@eeklo.be.