Zonder Aalter, Maldegem en Nevele, maar met Zelzate: regionale jeugddienst Meetjesman neemt nieuwe start Joeri Seymortier

04 december 2019

08u56 0 Eeklo Het Meetjesland heeft opnieuw een regionale jeugddienst. De Meetjesman doet het nu zonder Aalter, Maldegem en Nevele, maar wel met Zelzate er bij.

De regionale jeugddienst van het Meetjesland doet het vanaf Nieuwjaar met Eeklo, Lievegem, Evergem, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede, Zelzate en Wachtebeke. Toen Maldegem en Aalter afhaakten, en door de fusie ook Nevele afviel, leek het einde van de Meetjesman nabij. Maar er wordt nu voor een doorstart gezorgd. Isaura Calsyn uit Eeklo wordt voorzitter, Servaas Van Eynde uit Assenede is ondervoorzitter.

“We zijn blij dat we opnieuw een aaneengesloten gebied hebben, waarin de jeugddiensten elkaar kunnen versterken”, zegt Isaura Calsyn. “Toen drie gemeenten er uit stapten, was het even onzeker of we zouden kunnen doorgaan. Zo’n regionale jeugddienst is inderdaad vooral voor de kleinere gemeenten een belangrijke ondersteuning. Ik ben zelf jeugdschepen in Eeklo, maar vind dat die grote gemeenten net solidair moeten zijn. In de nieuwe projectvereniging moet het anders. We gaan nu vooral meer luisteren naar de gemeenten, en daar luisteren wat zij willen doen. Zo willen we van het Meetjesland een echt kind- en jeugdvriendelijke regio maken.”

De acht gemeenten die aangesloten zijn betalen elk 3.500 euro lidgeld per jaar.