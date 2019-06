Zondag ‘Speel erop Bos’ in provinciaal domein Het Leen Joeri Seymortier

27 juni 2019

09u33 0 Eeklo Op zondag 30 juni kan je de hele namiddag spelen tijdens ‘Speel erop Bos’.

Het evenement is de familienamiddag van provinciaal domein Het Leen in Eeklo. ‘Speel erop Bos’ start om 12 uur met een gezellige gezinspicknick. Van 13 tot 17 uur zijn er overal leuke activiteiten in en rond het groen.

Info: www.hetleen.be.