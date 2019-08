Zondag rommelmarkt in Balgerhoeke met al meer dan 150 standen Joeri Seymortier

21 augustus 2019

08u47 0 Eeklo De vzw De Antointjes organiseren op zondag 25 augustus een rommelmarkt in Eeklo.

Van 6 uur ’s ochtends kan je kuieren langs meer dan 150 kramen in de Krekelmuit en de Pastoor Bontestraat, in Balgerhoeke bij Eeklo. Standhouders moeten aanmelden tussen 5 en 8 uur. Bezoekers zijn welkom vanaf 6 uur. Er is zondag kinderanimatie, en bezoekers kunnen ook genieten in de cocktailbar.

Wie er zondag nog als standhouder wil bij zijn, moet snel zijn. Je kan contact opnemen met de organisatoren op 0496/77.47.93.