Zondag Open Monumentendag: 5 tips uit Meetjesland en regio Deinze Joeri Seymortier

05 september 2019

15u14 0 Eeklo Op zondag 8 september kan je ook in het Meetjesland en de streek rond Deinze, heel wat gebouwen en monumenten bezoeken tijdens de Open Monumentendag. Van 10 tot 18 uur kan je gratis heel wat gebouwen bezoeken. Wij pikken er enkele uit.

Historische bouwstijlen in Eeklo

Eeklo zet zondag historische bouwstijlen in de kijker. Minder evidente gebouwen worden opengesteld voor het publiek. Je kan een kijkje nemen in Hotel Shamon in de Gentsesteenwseg 28, Huis Locufier in de Molenstraat 162, het voormalig woonhuis N9 in de Molenstraat 33, het Kasteel Heldenpark, en het kantoor van de Meetjeslandse Bouwmaatschappij in de Stationsstraat 58. “Dit jaar vieren we ook de 20ste verjaardag van de erkenning van het Eeklose belfort als Unesco Werelderfgoed”, zegt schepen Isaura Calsyn. “Het Eeklose belfort is tijdens Open Monumentendag te bezoeken, samen met het stadhuis. In de raadzaal is er een fototentoonstelling te bezichtigen.”

Zusters Maricolen in Maldegem

In Maldegem kan je zondag in het gemeentehuis van 10 tot 18 uur naar de tentoonstelling Deo Gratias, over de Zusters Maricolen. Om 10.30 uur, 14.30 uur en 16 uur kan je ook starten voor de wandeling over het Maldegemse interbellumkwartier in de Nieuwstraat. In Huis Wallyn kan je naar een tentoonstelling rond 20 jaar Regionaal Landschap Meetjesland.

Mottekasteel in Evergem

Elk jaar op de tweede zondag van september wordt ook in Evergem het onroerend erfgoed in beeld gebracht. Daar wordt het Mottekasteel in de kijker gezet. In 1190 bouwde Burggraaf Zeger II het Mottekasteel aan de Hoge Wal. Vandaag vind je nog steeds sporen van dit kasteel terug. Er zijn zondag twee rondleidingen. Je vindt info op de gemeentelijke website.

15 keer Deinze

In Deinze is er op zondag 8 september heel wat te beleven voor Open Monumentendag, met maar liefst 15 activiteiten in Deinze en Nevele. Je kan de verhalen achter verschillende kapelletjes ontdekken, de dorpsschool en de pastoriewoning van Meigem bezoeken, en op het kerkhof van Nevele enkele pareltjes ontdekken.

Waarschootstof in Lievegem

Lievegem opent zondag de tentoonstelling Waarschootstof, in de oude spinnerij SAW op het Hoekje in Waarschoot. Ooit was Waarschoot het textielcentrum van de ruime regio, en dat wordt in de kijker gezet. Zondag wordt de tentoonstelling om 11 uur geopend. Zondag geen tijd? Dan kan je in september nog telkens op zaterdag en zondag, van 11 tot 17 uur, naar de tentoonstelling in Waarschoot.

Het volledige programma vind je op de website van de Open Monumentendag.