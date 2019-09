Zondag laatste keer minigolf aan oud zwembad: ten voordele Kom op tegen Kanker Joeri Seymortier

10u36 0 Eeklo Op zondag 15 september kan je een allerlaatste keer gaan minigolfen aan het oud zwembad van Eeklo. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.

Het team van de Koninklijke Eeklose Minigolfclub neemt voor het derde jaar op rij deel aan de 24 uren fietsmarathon van de Eeklose Kilometervreters. De Kilometervreters verzamelen zo fondsen om met verschillende teams deel te nemen aan de ‘1.000 kilometer voor Kom Op Tegen Kanker’. “Daarom organiseren we op zondag 15 september een minigolfdag voor de hele familie”, zegt voorzitter Dierk Martens. “Alle ontvangsten van zondag gaan volledig naar de organisatie van de 24 uren fietsmarathon. Je kan zondag deelnemen van 9 tot 17 uur. Het is de laatste keer dat je dit zomerseizoen kan minigolfen in Eeklo. Je betaalt 3 euro, en het materiaal krijg je in het golfhuisje op het terrein in de Oostveldstraat.”