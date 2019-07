Zondag eerste picknickconcert op Huysmanhoeve: harmonie, fanfare en lekker eten Joeri Seymortier

11 juli 2019

07u38 0 Eeklo Deze zomer organiseert het Plattelandscentrum weer picknickconcerten het provinciaal streekcentrum Huysmanhoeve in Eeklo. Start op zondag 14 juli.

Vier zondagen lang wordt de site omgebouwd tot een concertterrein terwijl de bezoekers kunnen genieten van een picknick. Er zijn telkens drie optredens per dag waarin verschillende muziekgenres aan bod komen. Vorig jaar vonden in totaal meer dan 1.400 mensen hun weg naar de picknickconcerten.

Het eerste picknickconcert vindt plaats op zondag 14 juli. Die dag zijn er optredens van Harmonie Yver & Eendracht uit Kaprijke, Koninklijke Fanfare Eendragt Maekt Magt uit Watervliet en The Bucket List. De andere picknickconcerten vinden plaats op 28 juli, 18 augustus en 1 september. De eerste muziekband treedt telkens op om 12 uur. Bezoekers kunnen op voorhand een picknickpakket met streekproducten bestellen (16 euro per persoon) of een eigen picknick meebrengen. De inkom is gratis.

Meer info & bestellen: 09/327.04.47 of www.plattelandscentrum.be/huysmanhoeve.