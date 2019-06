Zondag Ambachtendag in Huysmanhoeve Joeri Seymortier

22 juni 2019

11u05 0 Eeklo Zondag 23 juni organiseert het Plattelandscentrum Meetjesland een Ambachtendag op het domein van de Huysmanhoeve in Eeklo.

Dit jaar zijn er meer dan 45 standen met ambachten uit allerlei branches. Handwerk, passie, en vakmanschap staan zondag centraal. “De bezoeker ontdekt er oude ambachten en komt er onder andere te weten hoe men vroeger manden, visnetten en potten maakte. Ook hedendaagse makers bieden hun brede waaier aan producten aan en geven met plezier demonstraties”, klinkt het.

De Ambachtenmarkt start zondag om 13 uur en duurt tot 18 uur. Inkom is gratis. Je vindt het Provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve in de Bus 1, in Eeklo.