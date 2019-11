Zo mooi is het dierenrijk in het Meetjesland: van Hermelijn in Het Leen tot vossen in het Drongengoed Ludo Goossens levert topbeelden voor nieuwe Meetjeslandkalender Joeri Seymortier

28 november 2019

16u27 0 Eeklo De nieuwe editie van de Meetjeslandkalender is klaar. Voor de editie 2020 maakten natuurfotograaf Ludo Goossens uit Sint-Laureins en Gaea Rysselaere van Natuur en Partners Meetjesland een kalender rond de zoogdieren die je in het Meetjesland kan spotten. “Waarom elders op de wereld foto’s nemen, als de natuur in mijn eigen Meetjesland zo mooi is”, klinkt het.

De Meetjeslandkalender van dit jaar focust op roofvogels. Voor de editie van 2020 werd gekozen voor de zoogdieren in het Meetjesland. “Ik heb de foto’s vooral genomen in het Drongengoed in Ursel, Het Leen in Eeklo en in de mooie polders van Sint-Laureins en omgeving”, zegt natuurfotograaf Ludo Goossens. “Iedereen heeft in het Meetjesland wel al eens een eekhoorn of misschien zelfs een vos gezien. Maar er is hier veel meer te spotten dan dat alleen. Op de kalender zie je onder andere ook een steenmarter, rosse woelmuis, reekalfjes en een hermelijn. Ik ben erg geboeid door alles wat met natuur te maken heeft. Vooral omdat je zo’n fotografie niet kan plannen, en altijd moet afwachten wat er voor je ogen gaat gebeuren. Ik kan als fotograaf ook naar Alaska of IJsland trekken. Maar waarom zou ik? Ik noem het Meetjesland altijd mijn eigen tuin, en hier is echt veel moois te beleven. De uitdaging is hier zelfs veel groter”, zegt Ludo Goossens.

Voor de foto van de Hermelijn heb ik daar 36 dagen gezeten. Natuurfotografie is vooral veel geduld hebben. Ludo Goossens

Een bijzondere foto op de nieuwe Meetjeslandkalender is die van de Hermelijn. “Ik heb die gespot in Het Leen in Eeklo”, zegt Goossens. “Ik wist dat hij een nest gemaakt had op een zoldertje, en heb daar maar liefst 36 dagen gezeten, vooraleer ik het perfecte beeld kon schieten. Natuurfotografie is vooral heel veel geduld hebben. Soms werk ik met een wildcamera die ’s nachts registreert waar er welke dieren zitten. Op die manier leer ik veel over de dieren, en weet ik waar ik welke dieren moet gaan zoeken. Ook op de foto van de steenmarter ben ik trots. Ik heb hem kunnen fotograferen in een kippenhok, op zoek naar eitjes. De steenmarter is een heel schuw dier en zal je bijna nooit in het echt kunnen zien. Met veel geduld is het mij dan toch gelukt.”

Te koop: 10 euro

Gaea Rysselaere van Natuur en Partners Meetjesland zorgde bij elk van de dierenfoto’s voor wat professionele uitleg. Zo lees je elke maand op de kalender iets meer over het dier dat op de foto staat, en leer je ook waar in het Meetjesland de hotspots zijn om uitzonderlijke zoogdieren te spotten.

De nieuwe Meetjeslandkalender kost 10 euro en is te koop bij heel wat middenstanders in het Meetjesland, in de cafetaria van Het Leen in Eeklo, en ook in het Jagershof aan het Drongengoed in Ursel. Van elke verkochte kalender gaat 5 euro naar de Meetjeslandse afdelingen van Natuurpunt. Zij kunnen dat geld investeren in nieuwe natuurprojecten.

Info: www.NPMeetjesland.be.