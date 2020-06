Zo ga je vanaf maandag terug naar bib in Meetjesland: handen ontsmetten, mandje nemen, en eenrichtingsverkeer Joeri Seymortier

05 juni 2020

15u17 40 Meetjesland Vanaf maandag 8 juni mag je opnieuw zelf naar de bibliotheek om je boeken te kiezen en te halen. De Regiobib Meetjesland zorgt ervoor dat dit in de negen aangesloten gemeenten op een gelijke en veilige manier kan. “Wij garanderen dat een bezoek aan onze bibliotheken in het Meetjesland vanaf maandag honderd procent veilig kan gebeuren”, zegt voorzitter Herlinde Trenson.

Vanaf maandag mag je niet alleen terug op restaurant en café, maar ook de deuren van de bibliotheken gaan weer open. De bibliotheken van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate hebben samengewerkt om dat uniform en veilig te laten verlopen.

“De Regiobib Meetjesland garandeert dat een bezoek aan de bibliotheek vanaf maandag helemaal veilig zal verlopen”, zegt Herlinde Trenson, voorzitter van Comeet. “Boeken worden 72 uren in quarantaine gehouden, en ook in de bibliotheken zijn er heel wat aanpassingen. We hebben aan elke balie voor plexiglas gezorgd, zodat de medewerker en de bezoeker gescheiden blijven. Wie binnenkomt, wordt gevraagd een mondmasker te dragen en de handen te ontsmetten. Dan neem je een mandje, zodat kan bijgehouden worden hoeveel bezoekers binnen zijn. Het maximum aantal bezoekers verschilt van bib tot bib. Wanneer de mandjes aan de ingang op zijn, dan wacht je even tot er nieuwe ontsmette mandjes gebracht worden. Binnen in de bib volg je een uitgestippeld parcours met eenrichtingsverkeer, zodat bezoekers elkaar niet moeten kruisen. In de bibliotheken waar het mogelijk is, wordt ook voor een aparte ingang en uitgang gezorgd. Als je gewoon boeken komt binnenbrengen, kan je dat trouwens nog altijd gewoon doen aan de inleverbus. De afhaaldienst van de bib blijft voorlopig behouden, zeker voor mensen in de risicogroepen.”

Coronaproof activiteiten

Comeet, de cultuurkoepel van het Meetjesland, heeft de voorbije weken meer gedaan dan de heropening van de bibliotheken voorbereiden. “We willen de hele Meetjeslandse cultuursector steunen, zeker nu in deze barre coronatijden”, zegt Ellen Van Basselaere van Comeet. “Het Meetjesland blijkt echt wel creatief te zijn. Er zijn ook in deze coronatijden nog heel wat activiteiten, die ‘coronaproof’ gemaakt zijn. Een dikke pluim voor de organisatoren die zoveel inspanningen doen. Op www.uitinhetmeetjesland.be verzamelen we alle activiteiten waar je nu ondanks de coronamaatregelen nog altijd naartoe kan.”

Steunpunt

Comeet wil ook de komende weken en maanden het steunpunt blijven voor de Meetjeslandse cultuursector. “Wij verzamelen elke dag alle informatie, nieuwe regels en aanpassingen voor verenigingen, kunstenaars, artiesten en lokale besturen. De informatie over steunmaatregelen en de heropstart van de cultuur krijgt elke week een update op onze website. Hou die dus zeker in de gaten om altijd mee te zijn met de laatste nieuwigheden”, klinkt het nog.

Info: www.comeet.be.