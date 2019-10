Zeven trouwkoppels die geboekt hadden met Thomas Cook vertrekken samen op reis dankzij huwelijksfotograaf Gino Joeri Seymortier

12u32 7 Eeklo Fotograaf Gino Vergauwe uit Eeklo stuurt eind deze maand zeven Meetjeslandse trouwkoppeltjes op huwelijksreis naar Bali.

Op 24 oktober stapt iedereen het vliegtuig in, maar dat was bijna niet gelukt. Door het failliet van Thomas Cook vielen de reisplannen in het water. Maar fotograaf Vergauwe speelde zelf reisagent, en kon alles in een week tijd herboeken, zodat iedereen toch op huwelijksreis kan vertrekken. “We zijn echt blij dat onze huwelijksreis kan doorgaan, want hier kijken we al maanden naar uit”, klinkt het bij de koppeltjes. Zondag kwamen ze samen in de fotozaak in Eeklo om het goede nieuws te vieren. Ze deden dat in hun trouwkledij. “Nu nog tien dagen aftellen en valiezen maken, en het is zo ver. Hopelijk komen we naar huis met een onvergetelijk trouwalbum.

Fotograaf Vergauwe en de trouwkoppeltjes hebben ook tien valiezen vol hulpgoederen verzameld, die ze in Bali in weeshuizen en scholen gaan uitdelen.