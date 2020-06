Zelfs oktober te onzeker: Kaaifeesten 2020 gaan niet door: “Eerste keer in 75 jaar ” Joeri Seymortier

01 juni 2020

10u34 51 Eeklo De coronacrisis nekt nu ook het monument onder de evenementen in Eeklo: ook de Kaaifeesten van 2020 worden geschrapt.

De Kaaifeesten vinden pas in oktober plaats, maar ook die voorbereidingen worden nu stopgezet. Met de grootste rommelmarkt van het land, en tienduizenden bezoekers, is het ook een echt massa-event. “Het is de eerste keer in de 75 jaar na de Tweede Wereldoorlog dat de Kaaifeesten niet zullen plaatsvinden”, zegt een ontgoochelde Dirk Mussche. “We hadden het liever anders gezien, maar het kan niet anders. Omdat het nu al verboden is om evenementen te organiseren tot en met eind augustus, lijkt het ons zeer onwaarschijnlijk dat er een maand later toestemming zal gegeven worden om met 800 tot 900 personen samen te zitten in een tent. Een rommelmarkt met 1.300 standhouders wordt al helemaal moeilijk. De experts achten de kans ook zeer waarschijnlijk dat er in het najaar een tweede golf van de epidemie zou komen. De Kaaifeesten zijn ook zelfbedruipend, dus we kunnen het risico echt niet nemen.”

Er zijn al 550 standhouders ingeschreven voor de ‘Grootste Rommelmarkt van Vlaanderen’. Hun reservatie wordt overgezet naar 2021, of indien zij dit wensen wordt het geld teruggestort. In het laatste geval kan dit aangevraagd worden via dirkmussche7@telenet.be. De Kaaifeesten 2021 vinden plaats van 1 tot en met 4 oktober 2021.