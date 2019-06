Zangkoor Tweede Couplet viert 25ste verjaardag op stadhuis Eeklo Joeri Seymortier

25 juni 2019

10u32 0 Eeklo Het Zangkoor Tweede Couplet uit Eeklo bestaat 25 jaar en werd ontvangen door het stadsbestuur van Eeklo.

Het Tweede Couplet is een kamerkoor, onder leiding van Aureel Heirman. Elke zondagavond om 19.30 uur wordt gerepeteerd in ’t Kerkplein. Georges Vermeire is de voorzitter van het jubilerende zangkoor. Luc Mussche is erevoorzitter en nog altijd penningmeester. In het bestuur zetelen ook Hilde Sciffer, Nele Spanhove, Marc Matthys en Bart De Smet. Wie vragen heeft over het zangkoor, kan mailen naar info@tweedecouplet.be.