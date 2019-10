Zand Eeklo Beach verspreid in stedelijke zandbakken: “Is dit wel veilig?” Joeri Seymortier

03 oktober 2019

14u07 5 Eeklo De tonnen zand die deze zomer gebruikt werden voor Eeklo Beach op de Markt van Eeklo, zijn hergebruikt in de zandbakken in de stad.

Peter De Graeve (N-VA) vraagt zich af hoe veilig dat allemaal is. “Het zand van Eeklo Beach werd nu in de zandbakken van de speelpleinen en de kinderopvangen gegooid. Is dat zand wel veilig? Werd het netjes gezeefd? Wij stellen ons vragen bij de veiligheid”, zegt De Graeve.

Volgens schepen Christophe De Waele (Open Vld) is er geen reden tot paniek. “Op Eeklo Beach was geen glas toegelaten en er was ook een rookverbod”, zegt schepen De Waele. “Dat zand niet hergebruiken zou onverantwoord zijn. Bij zand is zandbakken is een visuele controle het enige wat de hogere overheid ons oplegt. Onze speeltuinen in Eeklo worden sowieso tweejaarlijks grondig gecontroleerd. Het is en blijf veilig om daar te spelen. Ik zou de oppositie toch willen vragen om te stoppen met de mensen onnodig bang te maken”, zegt de schepen nog.