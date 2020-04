Yentl (24) uit Eeklo wordt nieuwe verleider in Temptation Island: “Ja, er zal kritiek komen. Maar daar trek ik mij niets van aan” Joeri Seymortier

16 april 2020

09u42 0 Eeklo Yentl Van Hoorebeke (24) uit Eeklo maakt vanaf vrijdag zijn opwachting in Temptation Island op Vijf. De makers willen voor extra spanning zorgen en droppen twee nieuwe verleiders op het eiland. “Ik zal alles uit de kast halen om de vrouwen te overtuigen. Maar manipuleren of spelletjes spelen, zal je mij niet zien doen”, zegt de Meetjeslandse spierbundel.

Eeklonaar Yentl Van Hoorebeke moet stof doen opwaaien op Temptation Island. Vandaag is hij personal trainer en ook redder in het zwembad van Knokke. Als tiener volgde hij de richting Sport aan het Atheneum in Eeklo, behaalde hij zijn bachelordiploma LO en Sport, voetbalde hij bij de FeeCee en bij AA Gent, en deed ook nog sportkampen in Eeklo. Vanaf vrijdag leert heel Vlaanderen hem kennen.

“Ik ben ondertussen drie jaar single en ben toen door een zware breuk moeten gaan”, vertelt Yentl zijn verhaal. “Mijn vertrouwen in de liefde was helemaal weg. Ik kon mij niet meer echt open stellen voor de liefde. Temptation Island is één en al verleiding, dus ik dacht dat het niet slecht zou zijn om het spel daar eens te spelen. Ik heb ondertussen een pak meer zelfvertrouwen, en wil echt wel een nieuwe relatie. In Temptation Island ben ik de persoon die de vrouwen een luisterend oor zal bieden. Ik ben eerlijk en oprecht. Manipuleren of spelletjes spelen zal je mij niet zien doen. Maar ik zal wel alles uit de kast halen om mijn doelwit te overtuigen van mijn kwaliteiten, om zo te tonen dat ik de betere en eerlijke partij ben. En als mijn charmes niet genoeg zijn, heb ik nog altijd mijn diploma van Thai-massage om de dames te overtuigen.”

Toen ik hoorde dat ik niet bij de basisploeg van de verleiders zat, was ik eerst ontgoocheld. Maar uiteindelijk is het nog veel leuker om nu als indringer te mogen opdraven. Yentl Van Hoorebeke

Wie op televisie komt, moet gewapend zijn tegen bakken kritiek op sociale media. Zeker wanneer je opduikt in een programma als Temptation Island. “Ik lig daar absoluut niet wakker van”, zegt Yentl zelfzeker. “De uitzending die vrijdag in Vlaanderen op televisie komt, werd vorige week al uitgezonden in Nederland. Commentaar zal er altijd zijn, maar dat ga ik mij niet aantrekken. Eigenlijk hadden mijn collega’s mij vorig jaar ingeschreven om deel te nemen aan het programma Love Island met Victor Verhulst. Maar ik werd dan gecontacteerd door de ploeg achter Temptation Island. Toen ik hoorde dat ik niet bij de basisploeg van de verleiders zat, was ik eerst ontgoocheld. Maar uiteindelijk is het nog veel leuker om nu als indringer te mogen opdraven.”

Ik ben ook finalist van Mister International Model, dus misschien kan ik ook als model wel wat verdienen. Yentl Van Hoorebeke

Yentl hoopt iets over te houden aan zijn televisie-optreden. “Ik combineer nu al mijn werk van redder en personal coach. Maar ik proef graag van verschillende dingen. Ik ben ook finalist van Mister International Model, dus misschien kan ik ook als model wel wat verdienen. Wat schermbekendheid door Temptation Island kan alleen maar helpen. Als ik al mijn jobs in de toekomst kan combineren, zal ik een gelukkige jongen zijn. En als ik de liefde gevonden heb natuurlijk. Maar om dat te weten te komen, moet je gewoon kijken naar Temptation Island”, zegt Yentl nog.