Work@Eeklo slaat brug tussen scholen en bedrijven: “Eekloos afstuderend talent in eigen stad houden” Joeri Seymortier

23 januari 2020

13u58 3 Eeklo Eeklo start het project Work@Eeklo en wil daarmee de brug slaan tussen schoolverlaters en de bedrijven in de stad.

De stad Eeklo telt heel wat moderne en innovatieve bedrijven, en is anderzijds ook een echte scholenstad. De stad wil de laatstejaarsstudenten kennis laten maken met de bedrijven in de stad, en dus hun potentiële werkgevers voor later.

“Op donderdag 30 april 2020 krijgen de laatstejaarsstudenten een kijkje achter de schermen in Eeklose bedrijven”, zegt schepen Christophe De Waele (Open Vld). “We willen zo investeren in een stad waar het goed is om te wonen en te werken. Vandaar dit nieuwe initiatief. We willen met dit project het Eekloos afstuderend talent in eigen stad houden.”

Oproep bedrijven

Wil jij je bedrijf in de kijker zetten bij de laatstejaarsstudenten van de Eeklose scholen? Dan kan je je inschrijven bij de stad via work@eeklo.be. De initiatiefnemers dagen de leerlingen uit om een hippe naam voor dit project te bedenken. De winnaar kiest zijn favoriete prijs: een avondje bowling met de hele klas of het gewicht van de winnaar in speculaas. De laatstejaarsstudenten ontvangen verdere info via hun school.