Wissel bij Vlaams Belang Eeklo Joeri Seymortier

17 september 2019

Vlaams Belang Eeklo voert een wissel door in de gemeenteraad.

Gemeenteraadslid Kevin Roos heeft zijn ontslag ingediend. De jongeman is verhuisd uit Eeklo, en kan dus niet meer zetelen. De voorbije maanden kwam hij ook al niet meer naar de vergaderingen van de gemeenteraad. Roos wordt nu vervangen door Isabelle Oreel, die tweede op de lijst stond en 109 voorkeurstemmen haalde.

Vlaams Belang haalde vorig jaar tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Eeklo zeven procent van de stemmen, en haalde daarmee één zetel binnen. Bij de nationale verkiezingen van mei dit jaar haalde Vlaams Belang in Eeklo plots 22 procent van de stemmen, en werd in de hoofdstad van het Meetjesland zelfs de grootste partij.