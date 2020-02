Wil je meewerken aan grote oefening Defensie? 500 figuranten gezocht in Eeklo en omgeving Joeri Seymortier

22 februari 2020

16u46 0 Eeklo Volgende maand kan jij figureren in een grote oefening van Defensie. Op 26 februari is er een infoavond in Eeklo.

Defensie organiseert van maandag 16 tot en met vrijdag 20 maart een grootscheepse militaire oefening in het Meetjesland. De oefening van het 11de Bataljon Genie van Defensie biedt de mogelijkheid om te trainen in een reële omgeving die zich uitstrekt over het grondgebied van Eeklo, Maldegem, Lievegem en Aalter.

“Maar liefst 400 militairen van verschillende Belgische eenheden, maar ook buitenlandse specialisten uit Nederland en Frankrijk zullen tussen 16 en 20 maart in het Meetjesland aan het werk zijn”, zegt burgemeester Luc Vandevelde (SMS). “Gedurende de oefening zullen er militaire voertuigen rondrijden in de regio en er zullen ook enkele Belgische luchtmiddelen zoals de helikopters en C130 te zien zijn. Er zullen 500 figuranten deelnemen aan de oefening, als slachtoffer van een fictieve natuurramp. Honderd figuranten kunnen blijven overnachten in de opgebouwde tenten op het vliegveld van Ursel.”

Defensie zoekt 500 burgers, van 7 jaar of ouder, die de rol van slachtoffer van een natuurramp willen vertolken en eventueel de nacht kunnen doorbrengen in ‘crisisgebied’. Er is een infomoment op woensdag 26 februari om 19 uur, in Cultuurcentrum De Herbakker in Eeklo.

Meer info over de voorwaarden als vrijwilliger vind je op orientalresponse.be.

