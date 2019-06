Wie is de fietser die vijf bomen neerhaalde met kettingzaag? Politie vraagt nu beelden van ‘deurbelcamera’s’ op Wouter Spillebeen

13 juni 2019

17u16 10 Eeklo Eeklo blijft in de ban van de fietser vandaag die in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 juni minstens vijf bomen omzaagde in het centrum van Eeklo. Omdat de politie op een dood spoor zit, roepen ze Eeklonaars met een camera in de deurbel op om de beelden van die nacht te bekijken. “Die beelden zijn beter dan die van de bewakingscamera’s aan het Krügercentrum.”

In de bewuste nacht kreeg de politie de ene oproep na de andere. Eerst was iemand een boom aan het omzagen aan het Krügercomplex langs de Stationsstraat in Eeklo. De politie snelde ter plaatse, maar kon niemand meer aantreffen. Ze vonden enkel de omgezaagde boom. Dan kregen ze een gelijkaardige oproep uit de Molenstraat, maar ook daar was de vogel al gaan vliegen. “Rond vier uur merkte een patrouille de man op, weer aan het Krügercomplex”, weet politiewoordvoerder Marino Longeville. “Hij merkte ons op en kon wegvluchten met de fiets. We hebben de achtervolging ingezet, maar de man sloeg een straat in waar er wegenwerken zijn waardoor de combi niet verder kon rijden.”

De politie verloor de verdachte uit het oog en verspreidde de volgende dag het bizarre signalement. “De man verplaatst zich per fiets en velt bomen met een kleine kettingzaag”, klonk het. “Hij is gesignaleerd in de omgeving van het Krügercomplex, de Stationsstraat, de Molenstraat, Pastoor De Nevestraat en Zuidmoerstraat. Wie meer inlichtingen heeft, kan de politie contacteren op het telefoonnummer 09 376 46 46.”

Deurbellen

Een week later zit het onderzoek op een dood spoor. De fietsende vandaal is gefilmd door de bewakingscamera’s van het Krügercomplex, maar de beelden zijn niet duidelijk genoeg om de man te herkennen. “Er is enkel uit op te maken dat het een man is op een damesfiets met een kleine kettingzaag in de hand”, aldus Longeville. “Zijn gezicht, zijn kledij of andere herkenbare elementen zijn niet te zien. De beelden zijn te flou.” De beelden kunnen voorlopig nog niet vrijgegeven worden.

Vandaag lanceert de politie een oproep. “We zoeken mensen die een deurbel hebben met een camera in en vragen of ze de beelden van die bewuste nacht eens kunnen bekijken. Volgens de recherche zouden die beelden heel duidelijk moeten zijn en zijn ze van betere kwaliteit dan de camerabeelden van het Krügercomplex”, volgens Longeville. Wie dus een dergelijke deurbel heeft en de vandaal op de beelden ziet passeren, kan de politie een grote stap vooruithelpen met het onderzoek.

De motieven van de vandaal zijn intussen nog een groot mysterie. Enkele Eeklonaren kennen alvast een gepaste werkstraf voor de man: “Hij mag gerust mijn beukenhaag eens komen snoeien. Daar zitten echt dikke takken tussen. Gegarandeerd veel zaagplezier!”