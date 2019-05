Werken op N9 in hartje Eeklo gestart: “Maar gemeenteraad heeft die nog niet eens goedgekeurd” Joeri Seymortier

23 mei 2019

16u06 0 Eeklo De werken voor de herinrichting van de N9 in Eeklo zijn gestart. Oud-burgemeester Koen Loete (CD&V) vindt het niet kunnen dat de gemeenteraad nog geen goedkeuring gaf.

Tussen de Boelare en de ovonde is de aannemer volop bezig met de middenberm uit de N9 te halen. De hoge middenberm wordt verlaagd, en wordt groener, om zo meer een centrumgevoel te krijgen in de binnenstad van Eeklo. “Ik snap niet dat er zo’n ingrijpende werken bezig zijn in onze stad, zonder dat daar op de gemeenteraad ook maar één ding over gezegd werd. Laat staan dat er iets goedgekeurd werd”, zegt oud-burgemeester Koen Loete (CD&V). “Is dat allemaal wel wettig? Het aandeel van de stad in deze werken wordt minstens 70.000 euro. Zoiets kan je toch niet doen zonder dat de gemeenteraad haar goedkeuring geeft? Sterker nog: vorige maand tijdens de gemeenteraad stelde ik veertien vragen over de werken op de N9. De schepenen konden toen niet antwoorden, maar ’s anderdaags werd wel een grote persconferentie georganiseerd. Is dat nog normaal?”

Schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld) ziet geen probleem. “De N9 is een gewestweg, dus AWV voert de werken uit”, zegt schepen De Waele. “Er zal inderdaad een deel door de stad moeten betaald worden. Dat budget werd opgenomen in de meerjarenplanning, en ook als schepencollege hebben wij bevoegdheid. Ik ben vooral blij dat de langverwachte werken eindelijk gestart zijn”, klinkt het nog.