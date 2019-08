Werken N9 twee dagen vroeger klaar: vernieuwde baan al open Joeri Seymortier

28 augustus 2019

10u50 0 Eeklo De N9 in Eeklo is woensdagochtend om 4 uur opengesteld voor alle verkeer. Dat is twee dagen sneller dan voorzien.

Het is gedaan met omrijden in het centrum van Eeklo. Heel de maand augustus zou gewerkt worden aan de vernieuwing van de toplaag van de N9, die dwars door het centrum van de stad loopt. De werken moesten ten laatste vrijdagavond klaar zijn, maar de rijweg kon woensdagochtend alweer opengesteld worden.

“De werken liepen volledig volgens plan”, zegt schepen van Openbare Werken Christophe De Waele (Open Vld). “Door het goede weer en een goede aanpak van de aannemer kon de weg twee dagen vroeger dan gepland alweer open. We krijgen zeer veel goede reacties van de burgers en daar zijn we blij om. De Eeklonaars hebben de voorbije weken veel geduld moeten hebben, want zo’n grote werken in het centrum van de stad kan je niet doen zonder hinder. Ook politie leverde advies en goede bijstand. De N9 heeft nu geen spoorvorming meer en dat is dus een stuk veiliger. Ook met de belijning is de N9 veiliger gemaakt. Maar we zijn er nog niet. Ook in de toekomst buigen wij ons samen met wegbeheerder AWV over haalbare en bijkomende initiatieven, om Eeklo veiliger en leefbaarder te maken”, zegt schepen De Waele nog.