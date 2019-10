Werken Leopoldlaan en Kaaistraat starten niet meer dit jaar Joeri Seymortier

26 oktober 2019

Eeklo De geplande werken in de Leopoldlaan (N9) en de Kaaistraat in Eeklo zullen ten vroegste volgend jaar starten.

De twee grote wegenwerken in Leopoldlaan en Kaaistraat stonden voor 2019 ingeschreven. Filip Smet (CD&V) wou weten of de stad dit jaar nog aan de werken zal beginnen. Volgens Smet is er onder de nieuwe beleidsploeg dit jaar te weinig gebeurd. Schepen van Financiën Marc Windey (SMS) belooft dat daar snel verandering in zal komen.

“We zijn een nieuwe bestuursploeg en 2019 is voor ons een overgangsjaar”, zegt schepen Marc Windey. “Wij werken dit jaar eigenlijk met de geldbeugel van het vorige stadsbestuur, want zij hadden de jaarplanning voor 2019 opgemaakt. Maar de accenten van het oude stadsbestuur zijn onze accenten niet. In december zullen wij als stadsbestuur de meerjarenplanning voorstellen. Daarin zal te zien zijn wat wij van 2020 tot en met 2025 in Eeklo allemaal willen doen. De budgetten voor de werken in de Leopoldlaan en de Kaaistraat zijn door ons niet geschrapt. Dat werd gewoon even ‘on hold’ gezet, want wij willen dat alle dossiers passen in de meerjarenplanning die er binnen enkele weken aankomt”, zegt Windey nog.